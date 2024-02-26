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        Adana'da evde çıkan yangında anne ve 2 oğlu öldü

        ADANA'nın Kozan ilçesinde bir evde çıkan yangında Zeynep (60) ile oğulları Sefa (26) ve Sezer (23) Parlak hayatını kaybetti. İlçeye bağlı Pekmezci Mahallesi'nde bulunan Mustafa Parlak'a (65) ait iki katlı evde sabaha karşı bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Eve giren ekipler, Mustafa Parlak'ı baygın halde bulurken, eşi Zeynep ile oğulları Sefa ve Sezer Parlak'ın cansız bedenleriyle karşılaştı. Dumandan etkilenen Mustafa Parlak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangında hayatını kaybeden anne ve oğullarının cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı. Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 08:47 Güncelleme: 26.02.2024 - 08:50
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        Adana'da evde çıkan yangında anne ve 2 oğlu öldü
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        ADANA’nın Kozan ilçesinde bir evde çıkan yangında Zeynep (60) ile oğulları Sefa (26) ve Sezer (23) Parlak hayatını kaybetti. İlçeye bağlı Pekmezci Mahallesi’nde bulunan Mustafa Parlak’a (65) ait iki katlı evde sabaha karşı bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Eve giren ekipler, Mustafa Parlak'ı baygın halde bulurken, eşi Zeynep ile oğulları Sefa ve Sezer Parlak’ın cansız bedenleriyle karşılaştı. Dumandan etkilenen Mustafa Parlak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangında hayatını kaybeden anne ve oğullarının cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı. Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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