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        Adana'da iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Merkez Seyhan ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 20:15 Güncelleme: 25.02.2024 - 20:15
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        Adana'da iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Merkez Seyhan ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Baran G. (17) yönetimindeki 01 DAA 19 plakalı motosiklet, Pınar Mahallesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda Derya B. (23) idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen motosikletle çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, Baran G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Baran G'nin motosikletinde bulunan ve yaralanan Muhammet K. (17) ve diğer sürücü Derya B. ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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