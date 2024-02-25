AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Adana mitinginde konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bugün İHA'lar, SİHA'lar ve milli muharip uçağımız KAAN ile hür ve müreffeh bir ülke olarak yolumuza devam edeceğimizi, bundan sonrasında da biricik göz bebeğimiz olan Türkiye Cumhuriyeti'ni yepyeni, çok daha büyük ufuklara taşıyacağımızı gösterdik." dedi.

Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde, kendilerinin aksine başkalarının seçim gördüğü zaman köşe bucak kaçtığını söyledi.

Milletin 14 Mayıs'ta, 28 Mayıs'ta milletin göz bebeği, sevgilisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden seçtiğini ve Cumhur İttifakı'nı TBMM'de en büyük grup haline getirdiğini hatırlatan Çelik, "Karşımızdaki iç ve dış provokasyonlara, manipülasyonlara rağmen bir kere daha Türkiye'yi emin ellere emanet ettiniz. İşte Adana bir kere daha bu sebeple şunu hak ediyor ki Allah'ına kurban Adana." diye konuştu.

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Adana'dan en güçlü desteği bir kere daha göstereceklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde karşımıza altılı, yedili masa diye bir tiyatro çıkmıştı. O zaman biz demiştik ki, 'bu altılı, yedili masa tiyatrosuna en güçlü cevabı Adana verecek.' Bir kere daha en güçlü cevabı Adana verdi. Gençler çok çalıştılar, genç kardeşlerimizle hep beraberdik ama Adanalı kadınların hakkını asla unutamayız. Onun için kim ne derse desin, son sözü Adana'nın kadınları söyleyecek. Geçen seçimde de Adana'nın kadınları Cumhurbaşkanı'mızın yanında Cumhur İttifakı'nın yanında durarak son sözü söylediler. İnşallah 31 Mart günü de son sözü bütün Adana hep beraber Cumhur İttifakı diyerek söyleyecek."

Alandaki gençlere seslenen ve memlekete karşı yapılan bütün provokasyonları, tuzakları gençlerin bozduğunu vurgulayan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"14 Mayıs'ta, 28 Mayıs'ta en büyük cevabı CHP başta olmak üzere muhalefete verdiniz. Bunlarda siyasi zeka tatile çıktığı için adaylarını yapay zekayla belirlemeye başladılar. Siz, bu sefer yapay zekayla iş yapanlara karşı da Adana'da sandıklarda 'Cumhur İttifakı' diyerek en güçlü cevabı vereceksiniz. Bizim yolumuz, adlarımız, meşreplerimiz, aidiyetlerimiz, mensubiyetlerimiz farklı olsa da hepimizin adı farklı olsa da hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir, yoludur. Onun için nasıl ki ülkemizde birçok meselede devrim yaptık, çağ atlattıysak bundan sonra da yerel yönetimlerde adaylarımızı başkan yaparak, şehirlerimizi, Adana'mızı ve ilçelerimizi yepyeni bir çağa, Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacağız. Çöple, çamurla, sinekle anılmayı hak etmiyor bu şehir. Bu şehrin bereketli ovası gibi bu şehrin bereketli insanları gibi bereket üreten, hizmet üreten, eser üreten bir siyasete, yerel yönetimlere ihtiyacı var. Onun için nasıl ki beşibiryerde diyoruz, Adana Büyükşehir dahil 15'i bir yerde olacak."

- "Kişisel ikballeri için hangi kirli ilişkilerin içine girdiklerini görüyoruz"

Çelik, 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta altılı, yedili masanın memleketin başına büyük sıkıntılar, belalar açacağını söylediklerini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bunlar ne diyorlardı? 'Biz altımız, yedimiz bir araya geleceğiz, altı, yedi kişi bir araya geldikten sonra memleketin nasıl yönetileceğiniz karar vereceğiz.' Biz de dedik ki 'Peki masadan birisi kalkarsa memleket nasıl yönetilecek? Masadan birisi kalkar giderse memlekette, memleketin işlerinin halledilmesi için hükümet nasıl ayakta duracak?' Bakın dediklerimiz bir bir çıktı. Bugün gelinen noktada, dün 'altılı, yedili masayız' diyenler birbirlerine en ağır lafları söylüyorlar. Birbirlerine en ağır lafları söyledikleri gibi birbirlerine can düşmanı haline geldiler. Ayrıca her birinin partisinin içinde bir hizip, bir hizbe karşı büyük provokasyonlara, kötü söylemlere imza atıyor. Şimdi aynı şeylerin, hangi ittifakların peşlerinde koştuklarını, memleketin selametini düşünmek yerine kişisel ikballeri için hangi kirli ilişkilerin içine girdiklerini hep beraber görüyoruz. Onun için kardeşlerim, nasıl ki 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Türkiye'nin istikrarına oy verdiniz, inşallah şimdide şehirlerimizin istikrarına oy vereceksiniz."

Ömer Çelik, Cumhur İttifakı'nın girdiği her seçimde milletin güçlü desteğini aldığını vurgulayarak, "Çok yakın zamanda, 10 yıl kadar önce ihtiyaçlarımız için tabanca almaya çalıştığımızda bize ambargo uyguluyorlardı. Paramızla bile tabanca vermiyorlardı. Bugün İHA'lar, SİHA'lar ve milli muharip uçağımız KAAN ile hür ve müreffeh bir ülke olarak yolumuza devam edeceğimizi, bundan sonrasında da biricik göz bebeğimiz olan Türkiye Cumhuriyeti'ni yepyeni, çok daha büyük ufuklara taşıyacağımızı gösterdik." dedi.

Adana'nın her zaman demokrasi mücadelesinin yanında olduğunun altını çizen Çelik, vatandaşların yerel seçimde, terör örgütlerine destek verenlerle işbirliği yapanlara gereken dersi vereceğini vurguladı.

Çelik, genel seçimdeki başarılarını yerelde de sürdüreceklerini ifade ederek, "Türkiye'nin seçimlerini takip eden, dikkatlerinin tamamı Türkiye üzerinde olan herkese güçlü bir mesaj vereceksiniz. İnşallah 31 Mart akşamı bütün dünyada ajanslar son dakika olarak Cumhur İttifakı'nın başarısını, Cumhurbaşkanı'mızın demokrasi mücadelesindeki yeni bir merhalesini duyuracak." diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın adaylarını titizlikle belirlediğini dile getiren Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

"Karşımızdakilerin halini görüyorsunuz. Adaylık kavgalarından birbirlerinin yaptıklarını deşifre etmeye kadar bir ton kötü söylem, söz kendi aralarında dolaşıp duruyor. Cumhur İttifakı ise tertemiz bir siyasetle adaylarını en titiz şekilde belirleyerek önüne baktı. Bugün bütün adaylarımızla, Adana'daki İstasyon Meydanı'ndaki gibi Türkiye'nin her tarafındaki demokrasi meydanlarını doldurarak geldiğimiz noktada büyük bir seçime hazırız."

Çelik, Türkiye'nin her türlü siyasi provokasyona rağmen yoluna devam edeceğini belirterek, "Türkiye en büyük zenginliği, gücü, kudreti sandık yoluyla genel ve yerel seçimleri yapmasıdır. Bir kere daha sandığın gücünü gösterecek şekilde hep beraber bu demokrasi sınavını vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.