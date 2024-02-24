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        Adanaspor - Göztepe: 0-3

        STAT:Yeni Adana HAKEMLER: Deniz Kayatepe, Lütfü Aydın, Erkan Akbulut ADANASPOR: Ferhat Kaplan - Feyzi Yıldırım, Evren Korkmaz (Dk. 46 Hıdır Aytekin), Fatih Kurucuk, Kubilay Aktaş (Dk. 46 Burhan Tuzun), Lukaku (Dk. 65 Hüseyin Öztürk), Diakite (Dk. 80 Metehan Altuntaş), Mehmet Taş, Dabo, Fernandes, Ciss (Dk. 46 Rashad Muhammed) GÖZTEPE: Lis - Ogün Bayrak (Dk. 80 Fıratcan Üzüm), Taha Altıkardeş, Heliton, Ümit Akdağ, İsmail Köybaşı, Dennis (Dk. 70 Lundqvist), Yalçın Kayan (Dk. 64 Celil Yüksel), Ahmed Ildız (Dk. 70 Tarkan Serbest), Messaoudi, Romulo (Dk. 63 Mamah) GOLLER: Dk. 17 Dennis, Dk. 21 Messaoudi, Dk. 32 Yalçın Kayan (Göztepe) SARI KARTLAR: Kubilay, Hıdır (Adanaspor) - Lundqvist (Göztepe) 1'inci Lig'de Adanaspor konuk ettiği Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu. 12'nci dakikada Göztepe'de Messaoudi, sağ kanatta savunma arkasına sarkarak ceza sahasına girdi ve yerden topu kaleye gönderdi. Kaleye paralel giden top az farkla auta çıktı. 17'nci dakikada Göztepe'de sağ kanatta kazanılan köşe vuruşunu Ahmed kullandı. Penaltı noktasının solunda topu kontrol eden Dennis'in vuruşu kalecinin solundan ağlarla buluştu: 0-1. 21'inci dakikada Göztepe'de hızlı hücumda Romulo'nın pasını penaltı noktasının sağında kontrol eden Messaoudi kaleye vurdu. Meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 0-2. 32'nci dakikada Göztepe'de Messaoudi'nin savunma arkasına gönderdiği top Yalçın'ın önünde kaldı. Yalçın gelişine sağ ayağıyla vurduğu top ağlara gitti: 0-3. Göztepe ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. 63'üncü dakikada Adanaspor'da Muhammed sol çaprazdan şutunu çekti, top yan ağlarda kaldı. Karşılaşma Göztepe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 21:27 Güncelleme: 24.02.2024 - 21:27
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        Adanaspor - Göztepe: 0-3
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        STAT:Yeni Adana HAKEMLER: Deniz Kayatepe, Lütfü Aydın, Erkan Akbulut ADANASPOR: Ferhat Kaplan - Feyzi Yıldırım, Evren Korkmaz (Dk. 46 Hıdır Aytekin), Fatih Kurucuk, Kubilay Aktaş (Dk. 46 Burhan Tuzun), Lukaku (Dk. 65 Hüseyin Öztürk), Diakite (Dk. 80 Metehan Altuntaş), Mehmet Taş, Dabo, Fernandes, Ciss (Dk. 46 Rashad Muhammed) GÖZTEPE: Lis - Ogün Bayrak (Dk. 80 Fıratcan Üzüm), Taha Altıkardeş, Heliton, Ümit Akdağ, İsmail Köybaşı, Dennis (Dk. 70 Lundqvist), Yalçın Kayan (Dk. 64 Celil Yüksel), Ahmed Ildız (Dk. 70 Tarkan Serbest), Messaoudi, Romulo (Dk. 63 Mamah) GOLLER: Dk. 17 Dennis, Dk. 21 Messaoudi, Dk. 32 Yalçın Kayan (Göztepe) SARI KARTLAR: Kubilay, Hıdır (Adanaspor) - Lundqvist (Göztepe) 1'inci Lig’de Adanaspor konuk ettiği Göztepe’ye 3-0 mağlup oldu. 12'nci dakikada Göztepe’de Messaoudi, sağ kanatta savunma arkasına sarkarak ceza sahasına girdi ve yerden topu kaleye gönderdi. Kaleye paralel giden top az farkla auta çıktı. 17'nci dakikada Göztepe’de sağ kanatta kazanılan köşe vuruşunu Ahmed kullandı. Penaltı noktasının solunda topu kontrol eden Dennis’in vuruşu kalecinin solundan ağlarla buluştu: 0-1. 21'inci dakikada Göztepe’de hızlı hücumda Romulo’nın pasını penaltı noktasının sağında kontrol eden Messaoudi kaleye vurdu. Meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 0-2. 32'nci dakikada Göztepe’de Messaoudi’nin savunma arkasına gönderdiği top Yalçın’ın önünde kaldı. Yalçın gelişine sağ ayağıyla vurduğu top ağlara gitti: 0-3. Göztepe ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. 63'üncü dakikada Adanaspor’da Muhammed sol çaprazdan şutunu çekti, top yan ağlarda kaldı. Karşılaşma Göztepe’nin 3-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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