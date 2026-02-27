Canlı
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        AK Parti Adana İl Başkanı Dağlı, kentteki spor yatırımlarını değerlendirdi

        AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, kentte Gençlik ve Spor Bakanlığının toplam 4 milyar 260 milyon lirayı aşan spor yatırımlarının sürdüğünü belirtti.

        Giriş: 27.02.2026 - 12:53
        AK Parti Adana İl Başkanı Dağlı, kentteki spor yatırımlarını değerlendirdi

        AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, kentte Gençlik ve Spor Bakanlığının toplam 4 milyar 260 milyon lirayı aşan spor yatırımlarının sürdüğünü belirtti.

        Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, kentte yapımı tamamlanan, devam eden ve ihale aşamasında bulunan toplam 14 projenin gençlik ve spor altyapısını güçlendirdiğini ifade etti.


        Yatırımların planlı ve disiplinli bir kamu yönetimi anlayışıyla yürütüldüğünü belirten Dağlı, "Gençliğe yapılan yatırım, Türkiye'nin geleceğine yapılan yatırımdır. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken, güçlü şehirler ve donanımlı bir gençlik hedefiyle çalışıyoruz. 4 milyar 260 milyon lirayı aşkın dev yatırım hamlesi, Adana'mızın yarınlarına duyduğumuz inancın en somut göstergesidir." ifadesini kullandı.

        Yatırım kapsamında Adana Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, Sarıçam Gençlik Merkezi ve Pozantı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu tamamlanırken, Sarıçam ilçesindeki öğrenci yurtları, diğer ilçelerdeki sentetik saha dönüşümleri ve yeni spor alanlarının yapımının sürdüğü, gençlik merkezleri ile spor salonlarına ilişkin projelerin ise ihale aşamasında olduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

