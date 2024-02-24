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        Adanaspor-Göztepe maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Göztepe'ye 3-0 mağlup olan Adanaspor'da teknik direktör Mustafa Kemal Kılıç, ağır bir yenilgi aldıklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 22:14 Güncelleme: 24.02.2024 - 22:28
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        Adanaspor-Göztepe maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Göztepe'ye 3-0 mağlup olan Adanaspor'da teknik direktör Mustafa Kemal Kılıç, ağır bir yenilgi aldıklarını belirtti.

        Kılıç, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın ilk 20 dakikasında inanılmaz hatalar yaptıklarını söyledi.

        Maçta takım savunmasının eksikliğini yaşadıklarını anlatan Kılıç, "Maç 3-0 olana kadar adeta hiçbir şey yapamadığımızı söyleyebilirim. Gollerden sonra daha toparlanmış gibi gözüktük ama bu bizim iyi oynadığımız anlamına gelmiyor. Çok üzgünüz, kayıplarımız devam ediyor. Bütün gücümüzle bu takımı inşallah düşürmeyeceğiz. Bu kelimeyi ilk defa kullanıyorum ama öyle olmak zorunda. Bütün gücümüzü kullanıp çok sevdiğimiz kulübümüzü buradan çıkaracağız." diye konuştu.

        - Göztepe cephesi

        Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını ifade etti.

        İlk yarıda iyi oynayarak golleri bulduklarını aktaran Stoilov, şunları kaydetti:

        "İkinci yarıda rakibe fazla inisiyatif verdik, fırsatlar yakaladılar. Biz, kulübümüz, takım ve taraftarlarımız için her zaman çok sıkı çalışmalı ve hem ofansif hem defansif anlamda her şeyi çok iyi yapmalıyız. İlk yarıda gerçekten iyi oynadık. Biraz ikinci yarıyla ilgili hayal kırıklığına uğradım diyebilirim. Futbol stratejimizi ve planlarımızı sürekli sahaya yansıtmamız için devamlılık çok önemli. Bu devamlılığı strateji, futbol sistemimiz ve organizasyonumuz anlamında 90 dakika sürdürmemiz gerekiyor."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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