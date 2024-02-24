Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Berat Kandili idrak edildi

Kılınan namazın ardından şehitler ve Filistin için dua edildi.

Berat Kandili dolayısıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de camilerde program düzenlendi.

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