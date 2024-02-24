Adana'da ruhsatsız 4 tüfek ve 27 tabanca ele geçirildi

Hırsızlık, yaralama, dolandırıcılık olmak üzere 58 olay aydınlatıldı, gözaltına alınan 29 şüpheli tutuklandı.

Çalışmalarda, ruhsatsız 4 tüfek, 27 tabanca, 240 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 221 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1-20 Şubat'ta ilçe genelinde uygulama, denetim ve operasyonlar yaptı.

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