Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da ruhsatsız 4 tüfek ve 27 tabanca ele geçirildi

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, ruhsatsız 4 tüfek, 27 tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 10:05 Güncelleme: 24.02.2024 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da ruhsatsız 4 tüfek ve 27 tabanca ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, ruhsatsız 4 tüfek, 27 tabanca ele geçirildi.

        Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1-20 Şubat'ta ilçe genelinde uygulama, denetim ve operasyonlar yaptı.

        Çalışmalarda, ruhsatsız 4 tüfek, 27 tabanca, 240 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 221 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Hırsızlık, yaralama, dolandırıcılık olmak üzere 58 olay aydınlatıldı, gözaltına alınan 29 şüpheli tutuklandı.

        Çalışmalarda çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 173 şüpheli yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Husumetlisini sokakta öldürdü! Kanlı takip!
        Husumetlisini sokakta öldürdü! Kanlı takip!
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        14 yaşında kız çocuğu! 50. suçunda tutuklandı!
        14 yaşında kız çocuğu! 50. suçunda tutuklandı!
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        160 bin yıl önce yaşanan süpernovanın gizemi çözüldü
        160 bin yıl önce yaşanan süpernovanın gizemi çözüldü
        Terastan düşmüştü! Bilirkişi raporu çıktı!
        Terastan düşmüştü! Bilirkişi raporu çıktı!
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Bütün yönleriyle Kaan
        Bütün yönleriyle Kaan
        Meteoroloji açıkladı! İllerimizde sıcaklıklar... Bölge bölge hava durumu!
        Meteoroloji açıkladı! İllerimizde sıcaklıklar... Bölge bölge hava durumu!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        İşte Fenerbahçe'nin rakibi!
        İşte Fenerbahçe'nin rakibi!
        Bazanın içine saklanan katil zanlısı yakalandı
        Bazanın içine saklanan katil zanlısı yakalandı
        G.Saray'ı eleyen S.Prag'a dev rakip!
        G.Saray'ı eleyen S.Prag'a dev rakip!
        8 yaşındaki çocuk okulda beyin kanaması geçirdi!
        8 yaşındaki çocuk okulda beyin kanaması geçirdi!
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        Ali Koç'tan sert göndermeler!
        Ali Koç'tan sert göndermeler!
        Hakim ve savcı adayı atamaları Resmi Gazete'de
        Hakim ve savcı adayı atamaları Resmi Gazete'de
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Adana'da diplomasız diş hekimliği yapan 2 kişi yakalandı
        Adana'da diplomasız diş hekimliği yapan 2 kişi yakalandı
        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'a konuk olacak
        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'a konuk olacak
        Adana'da depremde yıkılan Tutar Apartmanı ile ilgili davanın görülmesine de...
        Adana'da depremde yıkılan Tutar Apartmanı ile ilgili davanın görülmesine de...
        Yüreğir Belediyesinden gençlere drone eğitimi
        Yüreğir Belediyesinden gençlere drone eğitimi
        Binali Yıldırım, Adana'da anaokulu açılışına katıldı
        Binali Yıldırım, Adana'da anaokulu açılışına katıldı
        Adana'da tır, su borusunun patlamasıyla oluşan çukura düştü
        Adana'da tır, su borusunun patlamasıyla oluşan çukura düştü