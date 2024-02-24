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        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'a konuk olacak

        Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 09:15 Güncelleme: 24.02.2024 - 09:15
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        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'a konuk olacak
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        Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

        Papara Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Burak Şeker yönetecek.

        Süper Lig'de aldığı 7 galibiyet ve 11 beraberlikle 32 puan toplayarak haftaya 11. sırada giren Akdeniz ekibi, 43 puanla 3. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

        Deplasmanda oynadığı 13 maçta 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan mavi-lacivertliler, rakip sahadaki ilk galibiyetini elde etmek istiyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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