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        Adana'da otomobilinde uyuşturucu bulunan kadına 9 yıl hapis

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen kadın, 9 yıl hapis ve 21 bin lira para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 14:19 Güncelleme: 23.02.2024 - 14:19
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        Adana'da otomobilinde uyuşturucu bulunan kadına 9 yıl hapis
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen kadın, 9 yıl hapis ve 21 bin lira para cezasına çarptırıldı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık M.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 17 Nisan 2023'te Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda polis ekiplerince durdurulan M.K'nin aracında şoför koltuğunun altına gizlenmiş halde sentetik uyuşturucu, bagajda da hassas terazi ele geçirildiğini belirtti.

        Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olması da dikkate alınarak kadın sürücü M.K'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

        Sanık M.K. savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 9 yıl hapis ve 21 bin lira adli para cezasına çarptırdığı M.K'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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