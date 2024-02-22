Binali Yıldırım, AK Parti Adana İl Başkanlığı ziyaretinde konuştu:

Eski TBMM Başkanı ve Başbakanlardan Binali Yıldırım, "Kalan süreyi iyi değerlendirebilirsek Cumhur İttifakı olarak Adana'yı tekrar gerçek belediyecilikle buluşturma imkanımız olacak." dedi.

Yıldırım, AK Parti Adana İl Başkanlığını ziyaret etti, İl Başkanı Ozan Gülaçtı, Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir ve partililerle görüştü.

Burada yaptığı konuşmada Yıldırım, seçimlere sayılı günler kaldığını hatırlattı.

Kalan her saatin çok değerli olduğunu belirten Yıldırım, "Kalan süreyi iyi değerlendirebilirsek Cumhur İttifakı olarak Adana'yı tekrar gerçek belediyecilikle buluşturma imkanımız olacak. Adana'da 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı adayımız, bugüne kadar olmadığı derecede belediye başkanlığına çok daha yakın gözüküyor. Şansını o kadar yüksek görüyorum, tahminler de bu çerçevede." dedi.

Yıldırım, Adana'da sadece büyükşehri değil, ilçeleri de gerçek belediyecilikle buluşturmaları gerektiğini kaydetti.

Binali Yıldırım'a ziyaretinde AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci de eşlik etti.​​​​​​​