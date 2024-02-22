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        Cumhur İttifakı'nın Adana il başkanları, vatandaşları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine davet etti

        AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı ile MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, vatandaşları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Şubat Pazar günü İstasyon Meydanı'nda düzenleyeceği mitinge davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 15:02 Güncelleme: 22.02.2024 - 15:02
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        Cumhur İttifakı'nın Adana il başkanları, vatandaşları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine davet etti
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        AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı ile MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, vatandaşları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Şubat Pazar günü İstasyon Meydanı'nda düzenleyeceği mitinge davet etti.

        Gülaçtı ve Kanlı, yaptıkları ortak açıklamada, mitinge katılımının her zamanki gibi yoğun olmasını beklendiklerini ifade etti.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Adana'mız açısından çok önemli bir seçimin arifesindeyiz. 31 Mart seçimleri, şehrimizin geleceği, çocuklarımıza bırakacağımız bu güzel şehrin gelişim ve değişim sürecinin başlatılması açısından çok önemlidir. Bu güçlü umudu yaşarken, her zaman 'Allah'ına gurban Adana' diyen Sayın Cumhurbaşkanı'mız yine sizleri ziyaret edecek, aranızda bulunacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızı pazar günü hep birlikte coşku ve heyecanla

        karşılayarak en güzel şekilde ağırlayacağız. Tüm vatandaşlarımızı bu tarihi güne tanıklık etmeye, heyecan, coşku ve sevincimizi paylaşmaya, geleceği birlikte kucaklamaya davet ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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