Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 30 yıl hapis

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalandığı gerekçesiyle tutuklanan sanık, 30 yıl hapis ve 60 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık M.G. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evinde, geçen yıl 17 Haziran ve 11 Temmuz'da otomobille yanına gelen 2 kişiye peçete arasına gizlediği sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı, sanığın cep telefonunda uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmaları, yüklenen suçu iki kez işlemesi ile benzer suçlardan sabıkalı olması da dikkate alınarak M.G'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Sanık M.G. savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 30 yıl hapis ve 60 bin lira adli para cezasına çarptırdığı M.G'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.