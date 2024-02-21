Adana'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, tırda hasara neden oldu.

M.S.A'nın kullandığı 46 N 3815 plakalı bebek bezi yüklü tır, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Damlama mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.