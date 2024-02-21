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        Adana'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

        Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan tırda hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 16:05 Güncelleme: 21.02.2024 - 16:17
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        Adana'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
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        Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan tırda hasar oluştu.

        M.S.A'nın kullandığı 46 N 3815 plakalı bebek bezi yüklü tır, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Damlama mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

        Aracı güvenlik şeridine çeken sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, tırda hasara neden oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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