Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Baba ile 8 yaşındaki oğlunu vurdular; 'Sırada 6 kişi daha var' tehdidi

        ADANA'da lastikçilik yapan A.K. (31) ile oğlu M.K. (8), husumetlileri tarafından silahla vurularak yaralandı. Tutuklanan 2 kardeşten biri 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Husumetlilerinin aleyhinde şikayetlerini geri çekmediği için hala tehdit edildiğini söyleyen A.K.'nin eşi H.K. (30), "14-15 yaşlarındaki çocuklar evimizin önünde havaya ateş açıyor, sosyal medyadan 5 çocuğumu ve beni öldüreceklerine dair videolar yayınlıyorlar. Artık dışarı çıkmaya bile korkuyorum" diye yardım istedi. Ailenin bu şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Merkez Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi Çukurova Caddesi'nde lastikçilik yapan 5 çocuk babası A.K., 2 yıl önce husumetli oldukları aileden Yasin Yüksel (20) tarafından tabancayla bacağından vurulup yaralandı. Damarları parçalanan A.K.'ye yapay damarlar takıldı. Şikayet üzerine Yasin Yüksel tutuklandı. İddiaya göre, şikayetini geri çekmesi için A.K. ve eşi H.K.'ye baskı yapan Yüksel'in ailesi, ölüm tehdidinde bulundu. A.K.'nin şikayetini geri çekmemesi üzerine, yaralama suçundan 7 yıl hapis cezası alan Yüksel'in ailesinden 2 kişi, 7 Ekim 2023'te ailenin evine silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda, A.K.'nin 5 çocuğundan ortancası M.K., kasığından yaralandı. O sırada yanında olan annesi H.K. ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan M.K. tedavisinin ardından taburcu edildi.   KARDEŞİ DE TUTUKLANDI; 'RASTGELE ATEŞ ETTİM' H.K.'nin şikayeti üzerine harekete geçen polis, saldırıyı gerçekleştiren kişinin, Yasin Yüksel'in ağabeyi Ahmet Yüksel'i (25) gözaltına aldı. Ahmet Yüksel, ifadesinde, 2 aile arasında küfürleşmeden kaynaklı husumet olduğunu, daha önce de kavga ettiklerini öne sürdü. Olay günü de kavga çıktığını iddia eden Yüksel, rastgele ateş ettiğini söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yüksel, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. SOSYAL MEDYADAN TEHDİT Olayla ilgili 2 kişinin tutuklanması üzerine iddiaya göre ailenin üzerindeki 'Şikayetleri çek' baskısı daha da arttı. Yasin Yüksel'in 14 yaşındaki başka bir kardeşi, sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda, H.K. ile 5 çocuğunu öldüreceğini söyledi. Bu kez A.K. ve H.K. çiftinin evine gidip, havaya ateş açarak aileyi tehdit eden bir grup, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. A.K. ve H.K. saldırganların yakalanması için yine polise giderek şikayetçi oldu. 'ANNE VE BABALARI AZMETTİRİYOR' Çocuklarının ve kendi can güvenliğinin kalmadığını öne süren H.K., "Aileme saldıran gençleri anne ve babaları azmettiriyor, defalarca şikayetime rağmen bir çözüm olmadı. 14-15 yaşlarındaki çocuklara silah verip, üzerimize salıyorlar. Çocuklarımın ve kendi hayatımdan endişe ediyorum. Eşimi ve oğlumu vuranlardan şikayetimi geri çekmemi ve bize ceza olarak kestiklerini söyledikleri evimizi de onlara devretmemizi istiyorlar. Yardım bekliyorum, korkudan çocuklarımla dışarı çıkamıyorum. Devletimizden, yetkililerden yardım istiyorum" dedi. Polis, saldırı ve tehdit iddiaları ile ilgili soruşturma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 11:41 Güncelleme: 21.02.2024 - 11:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Baba ile 8 yaşındaki oğlunu vurdular; 'Sırada 6 kişi daha var' tehdidi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA’da lastikçilik yapan A.K. (31) ile oğlu M.K. (8), husumetlileri tarafından silahla vurularak yaralandı. Tutuklanan 2 kardeşten biri 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Husumetlilerinin aleyhinde şikayetlerini geri çekmediği için hala tehdit edildiğini söyleyen A.K.’nin eşi H.K. (30), “14-15 yaşlarındaki çocuklar evimizin önünde havaya ateş açıyor, sosyal medyadan 5 çocuğumu ve beni öldüreceklerine dair videolar yayınlıyorlar. Artık dışarı çıkmaya bile korkuyorum” diye yardım istedi. Ailenin bu şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Merkez Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi Çukurova Caddesi'nde lastikçilik yapan 5 çocuk babası A.K., 2 yıl önce husumetli oldukları aileden Yasin Yüksel (20) tarafından tabancayla bacağından vurulup yaralandı. Damarları parçalanan A.K.'ye yapay damarlar takıldı. Şikayet üzerine Yasin Yüksel tutuklandı. İddiaya göre, şikayetini geri çekmesi için A.K. ve eşi H.K.'ye baskı yapan Yüksel’in ailesi, ölüm tehdidinde bulundu. A.K.'nin şikayetini geri çekmemesi üzerine, yaralama suçundan 7 yıl hapis cezası alan Yüksel’in ailesinden 2 kişi, 7 Ekim 2023’te ailenin evine silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda, A.K.'nin 5 çocuğundan ortancası M.K., kasığından yaralandı. O sırada yanında olan annesi H.K. ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan M.K. tedavisinin ardından taburcu edildi.   KARDEŞİ DE TUTUKLANDI; ‘RASTGELE ATEŞ ETTİM’ H.K.’nin şikayeti üzerine harekete geçen polis, saldırıyı gerçekleştiren kişinin, Yasin Yüksel’in ağabeyi Ahmet Yüksel’i (25) gözaltına aldı. Ahmet Yüksel, ifadesinde, 2 aile arasında küfürleşmeden kaynaklı husumet olduğunu, daha önce de kavga ettiklerini öne sürdü. Olay günü de kavga çıktığını iddia eden Yüksel, rastgele ateş ettiğini söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yüksel, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. SOSYAL MEDYADAN TEHDİT Olayla ilgili 2 kişinin tutuklanması üzerine iddiaya göre ailenin üzerindeki ‘Şikayetleri çek’ baskısı daha da arttı. Yasin Yüksel’in 14 yaşındaki başka bir kardeşi, sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda, H.K. ile 5 çocuğunu öldüreceğini söyledi. Bu kez A.K. ve H.K. çiftinin evine gidip, havaya ateş açarak aileyi tehdit eden bir grup, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. A.K. ve H.K. saldırganların yakalanması için yine polise giderek şikayetçi oldu. 'ANNE VE BABALARI AZMETTİRİYOR' Çocuklarının ve kendi can güvenliğinin kalmadığını öne süren H.K., “Aileme saldıran gençleri anne ve babaları azmettiriyor, defalarca şikayetime rağmen bir çözüm olmadı. 14-15 yaşlarındaki çocuklara silah verip, üzerimize salıyorlar. Çocuklarımın ve kendi hayatımdan endişe ediyorum. Eşimi ve oğlumu vuranlardan şikayetimi geri çekmemi ve bize ceza olarak kestiklerini söyledikleri evimizi de onlara devretmemizi istiyorlar. Yardım bekliyorum, korkudan çocuklarımla dışarı çıkamıyorum. Devletimizden, yetkililerden yardım istiyorum” dedi. Polis, saldırı ve tehdit iddiaları ile ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        "Dünyada böyle bir liç örneğine rastlamadık!"
        "Dünyada böyle bir liç örneğine rastlamadık!"
        Ayırt etmek çok zor! Ayarı düşük! Piyasa değeri 9 milyon TL!
        Ayırt etmek çok zor! Ayarı düşük! Piyasa değeri 9 milyon TL!
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        Pompalı tüfekle 4 kişi öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Pompalı tüfekle 4 kişi öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Avrupa Ukrayna'nın Rusya'yı yenebileceğine inanmıyor
        Avrupa Ukrayna'nın Rusya'yı yenebileceğine inanmıyor
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        Emekliye bayram ikramiyesi TBMM'ye geliyor
        Emekliye bayram ikramiyesi TBMM'ye geliyor
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        İşte dünyanın en iyi 50 ekmeği! Hangi lezzetler listede?
        İşte dünyanın en iyi 50 ekmeği! Hangi lezzetler listede?
        Türkiye'de ilk! Baş, boyun kanserleri ve beyin hastalıklarının tedavisinde kullanılacak
        Türkiye'de ilk! Baş, boyun kanserleri ve beyin hastalıklarının tedavisinde kullanılacak
        "Emekli olacaktım ama..."
        "Emekli olacaktım ama..."
        Berkan'a sol bek yaradı!
        Berkan'a sol bek yaradı!
        Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın zirvesinde
        Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın zirvesinde
        Ölümle biten oyun!
        Ölümle biten oyun!
        "Kendine has bir sıcaklığı var"
        "Kendine has bir sıcaklığı var"
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Assange, ABD'ye iade edilecek mi?
        Assange, ABD'ye iade edilecek mi?
        Avrupa'da da gündem oldu!
        Avrupa'da da gündem oldu!
        Payı arttı, satışı düştü
        Payı arttı, satışı düştü
        Borsa mevduat engeline takılır mı?
        Borsa mevduat engeline takılır mı?

        Benzer Haberler

        Adana'da kafede tartıştıkları kişiyi bıçakla ağır yaralayan 2 sanığa hapis...
        Adana'da kafede tartıştıkları kişiyi bıçakla ağır yaralayan 2 sanığa hapis...
        Adana'da sahte altın imalatı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı
        Adana'da sahte altın imalatı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı
        Adana'da 9 milyon TL değerinde düşük ayar altın ele geçirildi
        Adana'da 9 milyon TL değerinde düşük ayar altın ele geçirildi
        TIR'daki suntaların arasından 100 kilo esrar çıktı
        TIR'daki suntaların arasından 100 kilo esrar çıktı
        Adana'da ahşap yüklü tırda 100 kilo 700 gram esrar ele geçirildi
        Adana'da ahşap yüklü tırda 100 kilo 700 gram esrar ele geçirildi
        Bakan Özhaseki, Adana'da seçim ofisi açılışında konuştu:
        Bakan Özhaseki, Adana'da seçim ofisi açılışında konuştu: