Adana'da 9 milyon TL değerinde düşük ayar altın ele geçirildi
ADANA'dabir atölyeye yapılan baskında, piyasa değeri 9 milyon TL olan düşük ayar altın ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, üzerine sahte darphane baskısı yerleştirilerek düşük ayar altın üreten atölyeye baskın yaptı. Polis, piyasa değeri 9 milyon TL olan 1590 çeyrek, 104 yarım, 199 tam altın ele geçirdi. 1 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.
ADANA'dabir atölyeye yapılan baskında, piyasa değeri 9 milyon TL olan düşük ayar altın ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, üzerine sahte darphane baskısı yerleştirilerek düşük ayar altın üreten atölyeye baskın yaptı. Polis, piyasa değeri 9 milyon TL olan 1590 çeyrek, 104 yarım, 199 tam altın ele geçirdi. 1 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.
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