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        Adana'da 9 milyon TL değerinde düşük ayar altın ele geçirildi

        ADANA'dabir atölyeye yapılan baskında, piyasa değeri 9 milyon TL olan düşük ayar altın ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, üzerine sahte darphane baskısı yerleştirilerek düşük ayar altın üreten atölyeye baskın yaptı. Polis, piyasa değeri 9 milyon TL olan 1590 çeyrek, 104 yarım, 199 tam altın ele geçirdi. 1 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 10:26 Güncelleme: 21.02.2024 - 10:31
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        Adana'da 9 milyon TL değerinde düşük ayar altın ele geçirildi
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        ADANA'dabir atölyeye yapılan baskında, piyasa değeri 9 milyon TL olan düşük ayar altın ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, üzerine sahte darphane baskısı yerleştirilerek düşük ayar altın üreten atölyeye baskın yaptı. Polis, piyasa değeri 9 milyon TL olan 1590 çeyrek, 104 yarım, 199 tam altın ele geçirdi. 1 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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