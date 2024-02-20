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        Bakan Özhaseki, Adana'da Yüreğir Belediyesini ziyaretinde konuştu:

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşüm çalışmalarını desteklediklerini belirterek, "Her kim ki, a, b, c partisinden, hiç önemli değil, kentsel dönüşüm yapmak istiyorsa sonuna kadar kapılarımız açık. İmkanlarımızı sonuna kadar kendileri için seferber edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 17:32 Güncelleme: 20.02.2024 - 18:12
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        Bakan Özhaseki, Adana'da Yüreğir Belediyesini ziyaretinde konuştu:
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşüm çalışmalarını desteklediklerini belirterek, "Her kim ki, a, b, c partisinden, hiç önemli değil, kentsel dönüşüm yapmak istiyorsa sonuna kadar kapılarımız açık. İmkanlarımızı sonuna kadar kendileri için seferber edeceğiz." dedi.

        Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'i ziyaret eden Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, Adana programları kapsamında bugün 1589 deprem konutunun teslimini gerçekleştirdiklerini ve kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde incelediklerini söyledi.

        Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu ve yapıların bu gerçekliğe uygun olarak yapılması gerektiğini belirten Özhaseki, "Yeni yapılarda evet bu geçerli, standartlara uygun yapmak lazım. Zemin etüdünü ona göre hesaplamak, statik hesaplarını ona göre çözmek lazım. İşçiliğinde, daha sonra gerek mimarlığında gereken mühendislik hizmetlerinde buna uygun şekilde bir yol güzergahı izlemek lazım." ifadesini kullandı.

        Özhaseki, geçmişte yapılaşmış olan mevcut binaların bulunduğunun ve bunların büyük çoğunluğunun depreme dayanaklı olmadığını gördüklerinin altını çizdi.

        Bu işin çözümünün ise "kentsel dönüşüm" olduğunu vurgulayan Özhaseki, şöyle devam etti:

        "Dünyada şu anda mevcut yapıyı değiştirebilmek adına kentsel dönüşümün dışında bulunmuş olan bir formül yok. Adana da kadim bir şehir, birçok mahallesinde dönüşüm icap ediyor. Bir taraftan merkezdeki bizim tarihi eserlerimizin bol olduğu Küçük Saat, Büyük Saat, Abidin Paşa çevresindeki Tepebağ bölgesi, buralarda özellikle kentsel dönüşüm çalışması, tarihi eserlerimizin restorasyonu, ayağa kaldırılması, geleceğe taşınması, gelecek nesillerin bundan istifade etmesini sağlamak. Sonrasında da rastgele yapılaşmış olan, o günün şartlarında insanların başını sokabilmek amacıyla çok makul, meşru olarak yaptığı birtakım yapılar var, bunların da yenilenmesi, işte orada kentsel dönüşüm devreye giriyor. Kentsel dönüşümün gerçekleşmesi için üç ayağı var. Birisi Bakanlık, evet biz bakanlık tarafında yasalar çıkarıyoruz, bütçeler ayırıyoruz, bu işi koordine etmek için bir sürü ekip hazırlayıp her yerde çalışıyoruz."

        İkinci ayağının ise belediyeler olduğunu aktaran Özhaseki, belediye başkanlarının bu işte hevesli ve istekli olması gerektiğini söyledi.

        Belediye başkanlarının, çöküntü alanı haline gelmiş veya görünüşte çok muhkem gibi gözükse de depreme dayanamayacak olan yapıları tespit ederek kentsel dönüşüm sürecini başlatması gerektiğini belirten Özhaseki, "Eğer bir belediye başkanı hakkıyla görevini yapmak istiyorsa özellikle altını çizerek söylüyorum, kentsel dönüşüm için de çalışıp, gayret edip, uğraşması lazım." diye konuştu.

        - "Kentsel dönüşüm yapmak isteyene kapımız açık"

        Özhaseki, kentsel dönüşüm çalışmalarını desteklediklerini vurgulayarak, "Her kim ki, a, b, c partisinden, hiç önemli değil. Kentsel dönüşüm yapmak istiyorsa sonuna kadar kapılarımız açık. İmkanlarımızı sonuna kadar kendileri için seferber edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Yüreğir Belediyesince kentsel dönüşüm uygulanan mahallelerdeki vatandaşların mutlu olduğunu anlatan Özhaseki, Kocaispir'e teşekkür etti.

        Özhaseki, kentsel dönüşümde vatandaşların desteğinin önemine vurgu yaparak, şöyle konuştu:

        "Kentsel dönüşüm vazgeçilmez bir iş. Üçüncü ayağında elbette vatandaş var. Onların da belediye başkanına yardımcı olması lazım. Bu anlamda eğer bakanlık, belediye ve vatandaş bir araya gelirse bu işi hakkıyla, dosdoğru ve çok hızlı yapabiliriz. Ama bunlardan biri aksarsa ne yazık ki yapamıyoruz. Muhalefetteki birçok belediyenin, 'aslında kentsel dönüşüme karşı değiliz, rantsal dönüşüme karşıyız' dediğini duyuyoruz. Bir slogan bulmuş arkadaşlar, ezberlemişler papağan gibi bunu tekrarlıyorlar. Bu kentsel dönüşüm yapmamak için bir kaçıştır, bu söz kimseyi kurtarmaz. Mecliste de söyledim, Allah'ınızı seviyorsanız lütfen rantsal dönüşüm yapmayın tamam mı? Kentsel dönüşüm yapın. Sonuna kadar yanınızdayız. Vatandaşa eğer iyilik, önderlik edecekseniz, başkansanız yapacağınız tek iş kentsel dönüşüm. Bu noktada da bizler kapımızı sonuna kadar açtık. Kim, hangi partiden gelirse gelsin bu noktayı da sonuna kadar takip edeceğiz."

        Depreme hazırlığın önemine dikkati çeken Özhaseki, şunları kaydetti:

        "6 Şubat'taki bu olaydan dolayı 850 bin bağımsız birim yıkılmış. Şu andaki gayretler gibi kentsel dönüşümler yapılmış olsaydı bu kadar yer yıkılır mıydı? İlk bakanlığım döneminde Hatay'a gittim. O protestocu gruplar, bugün muhalefetin adayları bana mani oldular. Kentsel dönüşümü Emek ve Aksaray mahallelerinde yaptırmadılar. Deprem olunca o mahalleleri takip ettim, yerle birdi ve binlerce insan ölmüştü. Şimdi herhalde azıcık vicdanları varsa sızlıyordur. O yüzden Adana'mızda da yapılması gereken en önemli iş depreme hazırlık."

        Ziyarette, Cumhur İttifakı'nın Yüreğir Belediyesi Başkan adayı Halil Nacar da yer aldı.

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