Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Adana'da konuştu:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bizim ittifakımız belli, Cumhur İttifakı. Bir tarafta Sayın Cumhurbaşkanımız bir tarafta Devlet Bey. Kendi aralarında ellerinden ne geliyorsa, bu ülke için neler yapılabilirse, bunu hiç tartışmadan doğru olan neyse ona karar veriyorlar." dedi.

Özhaseki, Şehit Erkut Akbay Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı'ndaki programda, buradaki çalışmaların yıl sonuna kadar bitirilmesi için gayret edeceklerini söyledi.

Türkiye'nin, çevre ülkelerdeki sıkıntılara rağmen "güvenli liman" olduğunu dile getiren Özhaseki, terörle mücadele çalışmalarıyla iftihar ettiklerini anlattı.

Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından milletin dayanışma gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Allah böyle bir milletten, hepinizden razı olsun. Hepiniz gerekeni yaptınız, emin olun. Bir de koca koca şehirleri idare ettikleri halde, milyonlarca nüfusu olduğu halde deprem bölgesine gelip yanında sosyal medyacılarla, basıncılarla resim verip, selfie çekip gidenler vardı. Allah onların da iyiliğini versin. Onları vicdanlarıyla baş başa bırakıyoruz. Çünkü onların derdi insanlara yardım etmek, belediyecilik değil. Başka bir dünyadalar."

Depremin ardından bir senedir gece-gündüz, tatil demeden çalıştıklarını vurgulayan Özhaseki, "Şu anda 390 bin hak sahibi var 307 bin inşaatımız başladı. Evlerin 46 binini dağıttık, önümüzdeki ay 30 bin daha dağıtacağız. Sene sonuna kadar her ay 10-15 bin konutu yapıp dağıtmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem konutlarında gelinen aşamayı sık sık sorduğunu, evlerin hızla yapıldığını anlattı.

- "Bizim ittifakımız yerli bir ittifak"

Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimini atlatarak, Türkiye'deki bütün meselelere müdahil olan bir ittifaklarının bulunduğunu belirten Özhaseki, şöyle devam etti:

"Bizim ittifakımız belli, Cumhur İttifakı. Bir tarafta Sayın Cumhurbaşkanımız bir tarafta Devlet Bey. Kendi aralarında ellerinden ne geliyorsa, bu ülke için neler yapılabilirse, bunu hiç tartışmadan doğru olan neyse ona karar veriyorlar. Bizim ittifakımız yerli bir ittifak, bu toprakların ittifakı. Bizim ittifakımız milli bir ittifak Allah'a hamdolsun ve biz sizlerin değerlerini taşıyoruz. Sizler ne iseniz zaten biz de oyuz. O değerlerin arkasındayız."

Özhaseki, tarihe, insanlara ve medeniyete karşı bir sorumluluklarının olduğunu ve bu yolda hareket ettiklerini vurguladı.

- "İttifak dağılınca bütün kirli çarşaflar ortaya döküldü"

Eskiden karşılarında bir ittifak olduğunu hatırlatan Özhaseki, "Şimdi herhalde ittifak da kalmadı ama seçim öncesini şöyle bir düşünün, 6'lı mı, 7'li mi, 9'lu mu yoksa el altından verdikleri rüşvetlerle 10'lu mu 12'li mi olduğu söylenen bir ittifak vardı, 'kutsal ittifak' diyorlardı. Birbirine benzemezler, bir araya gelmişler, bir tane dertleri vardı, 'Recep Tayyip Erdoğan gitsin, ne olursa olsun'. Kardeşim gidince ne olacak Recep Tayyip Erdoğan? Siz ne yapacaksınız? Birbirinize bile benzemiyorsunuz, hiçbir konuda anlaşamıyorsunuz, Türkiye'ye ne yapacağınız belli değil. Gelecekle ilgili söyleyecekleriniz de yok. Ne yapacaksınız, 'o gitsin de ne olursa olsun' diyerek? Ama ne yazık ki böyle bir grup vardı." değerlendirmesinde bulundu.

Eleştirilerini sürdüren Özhaseki, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi haliyle ittifak dağılınca bütün kirli çarşaflar ortaya döküldü. Ne gizli pazarlıklar varmış biz anladık. El altından kimlere MİT başkanlığı verilmiş, kimlere İçişleri Başkanlığı verilmiş? Onların hepsini gördük. Kendi içlerinde şöyle demeye başladılar, 'Allah'tan ki bizim adam seçilmemiş'. Ya iyi de milletin karşısına çıkıp nasıl vaatlerde bulundunuz? Milleti kandırarak, 'bu ittifaka verin deyip neler söylediniz?'. Ama şimdi onların içindeki milletvekilleri bile diyor ki 'vallahi biz bu adama vermedik' diyorlar Millet İttifakı'nda, 'Kılıçdaroğlu'na vermedik' diyorlar. Öyle bir hale geldi."

Özhaseki, onların yaptıkları bir başka numaranın da algı operasyonu olduğunu söyledi.

Bu kişilerin sosyal medyada oynayıp, büyük paralar harcayarak kendilerini kahraman ilan ettiklerini vurgulayan Özhaseki, "Gözleri, Cumhurbaşkanlığı makamında veyahut da bir partinin genel başkanlığında ama belediye başkanlığı yapıyormuş gibi davranıyorlar ve şehirlerinde ne yazık ki problemler gittikçe büyüyor." diye konuştu.

Kendisinin de Kayseri'de 21 yıl belediye başkanlığı yaptığını hatırlatan Özhaseki, çok çalıştığını, ne söz verdiyse yerine getirdiğini belirtti.

İlk çıktıklarında hep hizmet edeceklerini söylediklerini belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Hiç kimseyi ayırmayacağız, 'senin dinin, ırkın, mezhebin, partin, şu, bu' asla demeyeceğiz. Tövbe estağfurullah. Niye diyelim ki? Ona ne hakkımız var bizim? Cenabıallah bir kulunu yaratmışsa, şu şehirde, bu şehirde bizim bunu beğenmeme hakkımız var mı? Falan ırkta yaratmış, filan ırktan yaratmış, bunu beğenmeme hakkımız var mı? Tövbe estağfurullah böyle bir şey olamaz. Biz 'deli gibi hizmet edeceğiz' diyerek başladık, öyle yaptık, mazeret üretmedik, şehirlerin altyapısıyla uğraştık, üstyapısıyla uğraştık. Envaiçeşit projeler gerçekleştirdik ama bizim derdimiz hizmetti, eser belediyeciliğiydi."

Özhaseki, Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir ve Yüreğir Belediye Başkan adayı Halil Nacar için destek istedi.

Kocaispir ve Nacar'ın da konuşmasının ardından Bakan Özhaseki, şantiye alanında incelemelerde bulundu.