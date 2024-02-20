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        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl 5 ay hapis cezası verildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 10 yıl 5 ay hapis ve 20 bin 820 lira para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 15:39 Güncelleme: 20.02.2024 - 15:39
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        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl 5 ay hapis cezası verildi
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 10 yıl 5 ay hapis ve 20 bin 820 lira para cezasına çarptırıldı.

        8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık M.Ö. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince Yenibey Mahallesi'ndeki evinde, motosiklet ile yanına gelen 2 kişiye sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

        Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olmasını da dikkate alınarak sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

        Sanık M.Ö. savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl 5 ay hapis ve 20 bin 820 lira adli para cezasına çarptırdığı M.Ö'nün tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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