TIR'daki suntaların arasından 100 kilo esrar çıktı

ADANA'dadurdurulan TIR'da narkotik dedektör köpek 'Hulk' ile yapılan aramada, suntaların arasına gizlenmiş 100 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe aldığı TIR'ı, uygulama noktasında durdurdu. Şoför İlyas B.'nin indirildiği araçta narkotik dedektör köpek 'Hulk' ile arama yapıldı. 'Hulk', TIR'ın dorsesinde yüklü suntalara tepki verdi. Detaylı aramada; suntaların arasına gizlenmiş çantalarda 100 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan İlyas B., emniyetteki ifadesinde; araçtaki uyuşturucudan haberinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından İlyas B., tutuklandı.

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