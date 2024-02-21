Adana'da sahte altın imalatı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı

Ekipler, belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonla sahte darphane baskılı ve düşük ayarlı olduğunu değerlendirdikleri 1590 çeyrek, 104 yarım ve 199 tam altın ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, düşük ayarlı altın imalatı yaptığı öne sürülen şüpheliyi takibe aldı.

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