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        Adana'da sahte altın imalatı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı

        Adana'da sahte altın imalatı yaptığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 10:49 Güncelleme: 21.02.2024 - 10:49
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        Adana'da sahte altın imalatı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı
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        Adana'da sahte altın imalatı yaptığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, düşük ayarlı altın imalatı yaptığı öne sürülen şüpheliyi takibe aldı.

        Ekipler, belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonla sahte darphane baskılı ve düşük ayarlı olduğunu değerlendirdikleri 1590 çeyrek, 104 yarım ve 199 tam altın ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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