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        Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu'dan 19 Mayıs Mahallesi'ne ziyaret

        Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, 19 Mayıs Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 14:46 Güncelleme: 21.02.2024 - 14:55
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        Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu'dan 19 Mayıs Mahallesi'ne ziyaret
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        Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, 19 Mayıs Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

        Aksu, Yüreğir Belediye Başkan Yardımcısı Murat Bilal ve İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Aydemir ile iş yerlerini gezdi.

        Esnafla sohbet eden Aksu, bağımlılıkla mücadele kapsamındaki çalışmaları anlattı.

        Aksu, bir araya geldiği vatandaşlara da çorba ikram etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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