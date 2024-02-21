Adana'da asayiş uygulaması yapıldı
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde polis ekiplerince halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla asayiş uygulaması yapıldı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde polis ekiplerince halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla asayiş uygulaması yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yurt Mahallesi'nde belirlenen 24 noktada 130 personelin katılımıyla denetim gerçekleştirdi.
Durdurulan araçlarda arama yapan ekipler, 713 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı.
Uygulamada, dolandırıcılık suçundan aranan 1 kişi yakalandı, 4,5 gram esrar ele geçirildi.
Denetimlerde 3 araç sürücüsüne çeşitli ihlallerden 6 bin 588 lira ceza kesilirken, 3 yoklama kaçağına işlem yapıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.