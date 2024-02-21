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        Adana Demirspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

        Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 25 Şubat Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 20:57 Güncelleme: 21.02.2024 - 21:35
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        Adana Demirspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti
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        Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 25 Şubat Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulübün açıklamasına göre Adana Demirspor, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

        Isınma hareketlerinin ardından mavi-lacivertliler, pas ve taktik çalıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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