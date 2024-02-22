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        Adana'da iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren 5 şüpheli yakalandı

        Adana'da apartman dairelerine kurdukları iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirdiği belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 09:11 Güncelleme: 22.02.2024 - 09:11
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        Adana'da iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren 5 şüpheli yakalandı
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        Adana'da apartman dairelerine kurdukları iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirdiği belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı apartman dairelerinde iklimlendirme sistemi kurularak Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine merkez Seyhan ve Çukurova ilçelerinde 7 adrese operasyon düzenledi.

        Adreslerde, narkotik köpeği ile yapılan aramalarda, 32 kök Hint keneviri, 7 iklimlendirme cihazı, 12 havalandırma sistemi ve kapalı alanda uyuşturucu imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Ekipler, operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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