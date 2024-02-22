Adana'da iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren 5 şüpheli yakalandı
Adana'da apartman dairelerine kurdukları iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirdiği belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da apartman dairelerine kurdukları iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirdiği belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı apartman dairelerinde iklimlendirme sistemi kurularak Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine merkez Seyhan ve Çukurova ilçelerinde 7 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde, narkotik köpeği ile yapılan aramalarda, 32 kök Hint keneviri, 7 iklimlendirme cihazı, 12 havalandırma sistemi ve kapalı alanda uyuşturucu imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Ekipler, operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
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