9 milyon liralık düşük ayarlı altınla yakalandı; 'Gayrimenkul gelirimle aldım' dedi ADANA'daotomobilinde, piyasa değeri 9 milyon TL olan sahte darphane baskılı 1893 adet düşük ayarlı altın bulunan İdris T. (68), ifadesinde, "Çok sayıda gayrimenkulüm var. Oradan elde ettiğim gelir ile birikim yaptım" dedi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir adreste üzerine sahte darphane baskısı yerleştirilerek üretilen düşük ayarlı altınların olduğu bilgisine ulaştı. Düşük ayarlı altınların piyasaya sürüleceğini de belirleyen ekipler, İdris T.'yi takibe aldı. Otomobili ile evinden çıkan şüpheli gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada; piyasa değeri 9 milyon TL olan 1590 çeyrek, 104 yarım ve 199 tam olmak üzere toplam 1893 adet düşük ayarlı altın ele geçirildi. İdris T., ifadesinde, altınların düşük ayarlı olduğunu bilmediğini öne sürerek, "Çok sayıda gayrimenkulüm var. Oradan elde ettiğim gelir ile birikim yaptım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İdris T. için ev hapis kararı verildi. Soruşturma sürüyor.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 22.02.2024 - 10:51 Güncelleme: 22.02.2024 - 10:55 facebook

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