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        İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke'den Aladağ'a ziyaret

        Adana İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Aladağ ilçesinde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 14:08 Güncelleme: 22.02.2024 - 15:11
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        İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke'den Aladağ'a ziyaret
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        Adana İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Aladağ ilçesinde incelemelerde bulundu.

        Aladağ Kaymakamı Hasan Ali Kurt'u ziyaret eden Tevke, ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gazi Yılancıoğlu'ndan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        İlçede yapılması planlanan yeni okulların arsaları ile inşaatlarda da incelemelerde bulunan Tevke, ziyaret ettiği Ceritler Necati Özsırkıntı İlkokulu'nda öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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