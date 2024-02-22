İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke'den Aladağ'a ziyaret

Adana İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Aladağ ilçesinde incelemelerde bulundu.

Aladağ Kaymakamı Hasan Ali Kurt'u ziyaret eden Tevke, ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gazi Yılancıoğlu'ndan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçede yapılması planlanan yeni okulların arsaları ile inşaatlarda da incelemelerde bulunan Tevke, ziyaret ettiği Ceritler Necati Özsırkıntı İlkokulu'nda öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.