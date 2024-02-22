Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı
Adana'nın Kozan ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde 107 gram sentetik uyuşturucu, 6,7 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.
Polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan U.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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