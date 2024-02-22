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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 18:07 Güncelleme: 22.02.2024 - 19:09
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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde 107 gram sentetik uyuşturucu, 6,7 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

        Polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan U.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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