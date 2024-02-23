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        01 Adana Basketbol'da hedef Süper Lig'e katılmak

        Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden 01 Adana Basketbol Menajeri Gülşah Gümüşay, gelecek sezon Kadınlar Basketbol Süper Lig'de mücadele etmek istediklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 11:41 Güncelleme: 23.02.2024 - 11:45
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        01 Adana Basketbol'da hedef Süper Lig'e katılmak
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        Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden 01 Adana Basketbol Menajeri Gülşah Gümüşay, gelecek sezon Kadınlar Basketbol Süper Lig'de mücadele etmek istediklerini belirtti.

        Gümüşay, AA muhabirine, takımının son haftalarda güzel mücadele verdiğini söyledi.

        Son 7 maçın 6'sını kazandıklarını aktaran Gümüşay, "Takımın havası ve motivasyonu çok iyi. Bazen iniş çıkışlar yaşayabiliyoruz ama toparlanabilen bir takım sinerjisi görmek ekip olarak bizi mutlu ediyor. Hedefimiz play-off müsabakalarından sonra Kadınlar Basketbol Süper Lig'e çıkmak." diye konuştu.

        Gümüşay, geçen hafta Tourism X Boğaziçi ile oynadıkları maçta güzel bir galibiyet aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Yönetimimiz, oyuncularımız ve teknik ekip olarak Süper Lig'de mücadele etmek için yoğun çaba harcıyoruz. Başantrenörümüz Mehmet Özkan, oyuncularımızı yoğun antrenmanlarla maçlara hazırlıyor. Adanalı taraftarların Süper Lig'de maç izlemeleri için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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