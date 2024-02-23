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        Adana'da silahlı saldırıya uğrayın otomobil sürücüsü ağır yaralandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen otomobil sürücüsü, silahlı saldırı sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 10:39 Güncelleme: 23.02.2024 - 10:39
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        Adana'da silahlı saldırıya uğrayın otomobil sürücüsü ağır yaralandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen otomobil sürücüsü, silahlı saldırı sonucu yaralandı.

        Atatürk Caddesi'nde 17 Şubat'ta Baran G. (19) otomobiliyle trafik ışıklarında beklediği sırada motosikletli ve kasklı iki kişi yanına yaklaştı.

        Motosikletin arkasında yolcu konumunda bulunan zanlı, tabancayla ateş ederek Baran G'yi vurdu.

        Şüphelilerin olay yerinden kaçmasının ardından Baran G, yanındaki yakınları tarafından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Tedaviye alınan Baran G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Polis, firari iki şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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