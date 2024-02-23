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        Binali Yıldırım, Adana'da anaokulu açılışında konuştu:

        Eski TBMM Başkanı ve Başbakanlardan Binali Yıldırım, "Cumhurbaşkanı'mız bütün ekibiyle hem ülkemizde istikrarı, güveni kalıcı olarak sürdürmek hem de bölgede istikrarı sağlamak için var gücüyle çalışıyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 13:52 Güncelleme: 23.02.2024 - 14:12
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        Binali Yıldırım, Adana'da anaokulu açılışında konuştu:
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        Eski TBMM Başkanı ve Başbakanlardan Binali Yıldırım, "Cumhurbaşkanı'mız bütün ekibiyle hem ülkemizde istikrarı, güveni kalıcı olarak sürdürmek hem de bölgede istikrarı sağlamak için var gücüyle çalışıyor." dedi.

        Yıldırım, merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde Ceylan Gülibrahimoğlu Kızılay Anaokulu'nun açılışında yaptığı konuşmada, eğitim ve ahlakın önemine dikkati çekti.

        Okul öncesi eğitimin kendilerinin çocukluk döneminde olmadığını aktaran Yıldırım, "Okul öncesi 3-5 yaş dönemi öğrencilerin kişisel davranış özelliklerinin ortaya çıktığı yaşlar. Türkiye 4-5 yaşta yüzde 95-99 civarında okul öncesi okullaşma oranına erişmiş bulunmakta. Bakanlığımız şu anda 3-4 yaş üzerinde daha yoğun bir çalışma içerisinde. İnşallah bunu da başaracağız. Eğitime yapılan yatırım en değerli ve kalıcı yatırımdır." diye konuştu.

        Yıldırım, 22 yılda gittikleri her seçimde vatandaşların kendilerine güvendiğini ve desteğini arttırarak devam ettirdiğini söyledi.

        Dünyanın büyük sıkıntı içinden geçtiğini belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

        "Bölgemiz de bu sıkıntıların merkezinde. Güneyimizde, kuzeyimizde savaş var. Bu savaşlar göç akımı, kriz ve bölgenin istikrarsızlaştırılması demek. Masum insanların büyük bedel ödemesi demek. Bu şartlar altında ülkemizi dimdik ayakta tutmak, terör belasını ülkemizden ve milletimizden uzak tutmak çok da kolay bir iş değil. Cumhurbaşkanı'mız bütün ekibiyle hem ülkemizde istikrarı, güveni kalıcı olarak sürdürmek hem de bölgede istikrarı sağlamak için var gücüyle çalışıyor."

        - Diğer konuşmacılar

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger de çocukların erken yaşta eğitime başlamalarının motor fonksiyonları açısından önemli olduğunu belirtti.

        Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, anaokulun bağışçısına teşekkür etti.

        Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir ve bağışçı Ceylan Gülibrahimoğlu'nun da konuşma yaptığı törene, milletvekilleri, AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı, Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ile diğer protokol üyeleri katıldı.

        İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın okuduğu duanın ardından anaokulunun açılış kurdelesi kesildi.

        Açılışın ardından Yıldırım ve Vali Köşger, beraberindekilerle okulu gezdi, sohbet ettikleri öğrencilere hediyeler verdi.

        Sanatçı Emel Müftüoğlu, anaokulu öğrencilerine "Mini mini bir kuş" şarkısını söyledi. Yıldırım ve beraberindekiler de sanatçıya tempo tuttu.

        Daha sonra Yüreğir Belediyesini ziyaret eden Binali Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ile görüştü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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