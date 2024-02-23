Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Yüreğir Belediyesinden gençlere drone eğitimi

        Yüreğir Belediyesince gençlere, "Gökyüzünün Gözleri, Elektrikli Araçların Ustaları" projesi kapsamında ücretsiz drone eğitimi verilmeye başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 17:12 Güncelleme: 23.02.2024 - 17:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüreğir Belediyesinden gençlere drone eğitimi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yüreğir Belediyesince gençlere, "Gökyüzünün Gözleri, Elektrikli Araçların Ustaları" projesi kapsamında ücretsiz drone eğitimi verilmeye başlandı.

        Avrupa Birliği'ne Uyum, Gelişim, Kültür ve Çağdaş Yaşam Derneği (EURODER) işbirliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında Bekir Fevzi Yıldırım Sivil Toplum Merkezi'nde düzenlenen dron eğitimlerine 120 genç katılıyor.

        Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir kursu ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi.

        Katılımcılar, eğitim sonunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı ehliyet ve sertifikanın sahibi olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşte Fenerbahçe'nin rakibi!
        İşte Fenerbahçe'nin rakibi!
        En kapsamlı 4 gün çalışma deneyinin sonuçları belli oldu
        En kapsamlı 4 gün çalışma deneyinin sonuçları belli oldu
        Kalp ve alev emojili mesaja "tacizden" hapis talebi!
        Kalp ve alev emojili mesaja "tacizden" hapis talebi!
        G.Saray'ı eleyen S.Prag'a dev rakip!
        G.Saray'ı eleyen S.Prag'a dev rakip!
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Kalıcı makyaj uygulamalarına dikkat!
        Kalıcı makyaj uygulamalarına dikkat!
        İstanbul'da dehşet! Eşini ve 2 kızını öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Eşini ve 2 kızını öldürdü!
        Yıldızların yaldızları döküldü!
        Yıldızların yaldızları döküldü!
        20 yıl sonra ilk kez panda kiralanıyor
        20 yıl sonra ilk kez panda kiralanıyor
        İhracat rekoru Ciner’in
        İhracat rekoru Ciner’in
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        50 milyonluk lüks araçlar için ikinci ihale
        50 milyonluk lüks araçlar için ikinci ihale
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        Uzayda nükleer güç ne anlama geliyor?
        Uzayda nükleer güç ne anlama geliyor?
        "Bir ameliyat daha olacağım"
        "Bir ameliyat daha olacağım"
        Bir günlük değer artışı BIST 100 toplamından fazla
        Bir günlük değer artışı BIST 100 toplamından fazla
        Ankara'da yaşamak Paris'ten zor!
        Ankara'da yaşamak Paris'ten zor!

        Benzer Haberler

        Binali Yıldırım, Adana'da anaokulu açılışına katıldı
        Binali Yıldırım, Adana'da anaokulu açılışına katıldı
        Adana'da tır, su borusunun patlamasıyla oluşan çukura düştü
        Adana'da tır, su borusunun patlamasıyla oluşan çukura düştü
        Adana'da otomobilinde uyuşturucu bulunan kadına 9 yıl hapis
        Adana'da otomobilinde uyuşturucu bulunan kadına 9 yıl hapis
        Binali Yıldırım, Adana'da anaokulu açılışında konuştu:
        Binali Yıldırım, Adana'da anaokulu açılışında konuştu:
        01 Adana Basketbol'da hedef Süper Lig'e katılmak
        01 Adana Basketbol'da hedef Süper Lig'e katılmak
        Adana'da silahlı saldırıya uğrayın otomobil sürücüsü ağır yaralandı
        Adana'da silahlı saldırıya uğrayın otomobil sürücüsü ağır yaralandı