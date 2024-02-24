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        Adana'da Ukraynalılara destek için kermes düzenlendi

        Adana'da yaşayan Ukraynalılar, ülkeleri yararına düzenledikleri kermeste bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 17:35 Güncelleme: 24.02.2024 - 17:52
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        Adana'da Ukraynalılara destek için kermes düzenlendi
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        Adana'da yaşayan Ukraynalılar, ülkeleri yararına düzenledikleri kermeste bir araya geldi.

        Adana-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği üyeleri, yaptıkları el emeği ürünler ile yiyeceklerden oluşan ürünlerin satışını yapmak üzere Atatürk Parkı'nda stant açtı.

        Katılımcılar, savaş karşıtı dövizlerle Rusya'nın ülkelerine yönelik saldırılarını protesto etti.

        Dernek Başkanı İrem Tarı, Rusya’nın Ukrayna'ya saldırılarını üzüntüyle takip ettiklerini belirtti.

        Dernek üyesi İrina Yüzvyak Poyraz da saldırılarla uluslararası hukukun ihlal edildiğini kaydetti.

        Kermesten elde edilen gelirin, savaştan etkilenen Ukraynalılar ile askerlere gönderileceği öğrenildi.

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