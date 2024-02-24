Son dakika haberi Galatasaray'dan penaltı tepkisi: Utanmazlar! Galatasaray'dan Fenerbahçe - Kasımpaşa maçındaki penaltı ile ilgili "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!" paylaşımı geldi

Habertürk Giriş: 24.02.2024 - 21:13 Güncelleme: 24.02.2024 - 21:36 facebook

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