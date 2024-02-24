Son dakika haberi Galatasaray'dan penaltı tepkisi: Utanmazlar!
Galatasaray'dan Fenerbahçe - Kasımpaşa maçındaki penaltı ile ilgili "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!" paylaşımı geldi
Giriş: 24.02.2024 - 21:13 Güncelleme: 24.02.2024 - 21:36
Galatasaray Kulübü, Kasımpaşa maçının ardından flaş bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe'nin maçın son dakikalarında kazandığı penaltı vuruşuna sert tepki gösteren Galatasaray, "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!" ifadelerini kullandı.
İŞTE O POZİSYON!
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçında uzatmalarda kazandığı penaltı sonrası mücadeleyi 2-1 kazanmıştı.