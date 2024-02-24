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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 20:59 Güncelleme: 24.02.2024 - 20:59
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:YeniAdana

        Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Ömer Lütfü Aydın, Erkan Akbulut

        Adanaspor: Ferhat Kaplan, Lukaku (Dk. 65 Hüseyin Öztürk), Evren Korkmaz (Dk. 46 Hıdır Aytekin), Fatih Kurucuk, Mehmet Feyzi Yıldırım, Mehmet Taş, Kubilay Aktaş (Dk. 46 Burhan Tuzun), Diakite (Dk. 80 Metehan Altunbaş), Dabo, Ciss (Dk. 46 Rashad Muhammed), Fernandes

        Göztepe: Lis, İsmail Köybaşı, Ümit Akdağ, Heliton, Taha Altıkardeş, Ogün Bayrak (Dk. 80 Fıratcan Üzüm), Yalçın Kayan (Dk. 64 Celil Yüksel), Ahmed Ildız (Dk. 70 Tarkan Serbest), Dennis (Dk. 70 Lundqvist), Romulo (Dk. 63 Mamah), Messaoudi

        Goller: Dk. 17 Dennis, Dk. 21 Messaoudi, Dk. 32 Yalçın Kayan (Göztepe)

        Sarı kartlar: Dk. 15 Kubilay Aktaş, Dk. 87 Hıdır Aytekin (Adanaspor), Dk. 84 Lundqvist (Göztepe)

        ADANA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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