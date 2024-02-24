Stat:YeniAdana
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Ömer Lütfü Aydın, Erkan Akbulut
Adanaspor: Ferhat Kaplan, Lukaku (Dk. 65 Hüseyin Öztürk), Evren Korkmaz (Dk. 46 Hıdır Aytekin), Fatih Kurucuk, Mehmet Feyzi Yıldırım, Mehmet Taş, Kubilay Aktaş (Dk. 46 Burhan Tuzun), Diakite (Dk. 80 Metehan Altunbaş), Dabo, Ciss (Dk. 46 Rashad Muhammed), Fernandes
Göztepe: Lis, İsmail Köybaşı, Ümit Akdağ, Heliton, Taha Altıkardeş, Ogün Bayrak (Dk. 80 Fıratcan Üzüm), Yalçın Kayan (Dk. 64 Celil Yüksel), Ahmed Ildız (Dk. 70 Tarkan Serbest), Dennis (Dk. 70 Lundqvist), Romulo (Dk. 63 Mamah), Messaoudi
Goller: Dk. 17 Dennis, Dk. 21 Messaoudi, Dk. 32 Yalçın Kayan (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 15 Kubilay Aktaş, Dk. 87 Hıdır Aytekin (Adanaspor), Dk. 84 Lundqvist (Göztepe)
ADANA
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