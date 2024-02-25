Adana'da kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı
Adana'da kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
Adana'da kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 12-22 Şubat'ta kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde 9 milyon 876 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 264 cep telefonu ve 501 elektronik sigara ele geçirildi.
Operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.