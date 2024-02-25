Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da bir kişi tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tartıştığı kardeşi tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 11:56 Güncelleme: 25.02.2024 - 11:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da bir kişi tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tartıştığı kardeşi tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

        Başak Mahallesi'nde Selahattin Ş. (26), bağımlı olduğunu ve uyuşturucu almak için evlerindeki televizyonu satmak istediğini öne sürdüğü ağabeyi Mehmet Sinan Ş. (28) ile tartıştı.

        Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada Selahattin Ş, ağabeyini bıçakla yaralayıp kaçtı.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Sinan Ş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri, kaçan zanlıyı yaptıkları çalışmayla yakaladı.

        Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Kıyafetleri karıştırınca yanlış kişiyi öldürdü!
        Kıyafetleri karıştırınca yanlış kişiyi öldürdü!
        Ailesini katletti, 'Ben değil uzaylılar öldürdü' dedi!
        Ailesini katletti, 'Ben değil uzaylılar öldürdü' dedi!
        Araç bariyere saplandı! Sürücü ve eşi yaşamını yitirdi
        Araç bariyere saplandı! Sürücü ve eşi yaşamını yitirdi
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Sulama boruları ateşe verildi! 5 milyon TL'lik zarar oluştu
        Sulama boruları ateşe verildi! 5 milyon TL'lik zarar oluştu
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        "Lady Gaga yokken ben vardım"
        "Lady Gaga yokken ben vardım"
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        3 cm uzadılar
        3 cm uzadılar
        Çocuklarda boğmaca vakaları arttı!
        Çocuklarda boğmaca vakaları arttı!
        Son nefeste Fenerbahçe!
        Son nefeste Fenerbahçe!
        12 yaşındaki çocuğu yumruklayıp kaçtı!
        12 yaşındaki çocuğu yumruklayıp kaçtı!
        Zelenskiy'den G7'ye: Neye ihtiyacımız olduğunu biliyorsunuz
        Zelenskiy'den G7'ye: Neye ihtiyacımız olduğunu biliyorsunuz
        G.Saray'dan penaltı tepkisi ve istifa çağrısı!
        G.Saray'dan penaltı tepkisi ve istifa çağrısı!
        Bakan Işıkhan'dan çalışma saati açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan çalışma saati açıklaması
        "Yazılanlar gerçeği yansıtmıyor"
        "Yazılanlar gerçeği yansıtmıyor"
        Yayayı öldürdü: 'Farketmedim' dedi
        Yayayı öldürdü: 'Farketmedim' dedi
        "Alamet biriktirmek"
        "Alamet biriktirmek"
        Çöp kamyonundan düşerek ölen işçiyle ilgili dikkat çeken iddia
        Çöp kamyonundan düşerek ölen işçiyle ilgili dikkat çeken iddia
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü

        Benzer Haberler

        Adana'da kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı
        Adana'da kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı
        Adanaspor-Göztepe maçının ardından
        Adanaspor-Göztepe maçının ardından
        Adanaspor - Göztepe: 0-3
        Adanaspor - Göztepe: 0-3
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Berat Kandili idrak edildi
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Berat Kandili idrak edildi
        Adana'da Ukraynalılara destek için kermes düzenlendi
        Adana'da Ukraynalılara destek için kermes düzenlendi