Adana'da bir kişi tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Sinan Ş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Başak Mahallesi'nde Selahattin Ş. (26), bağımlı olduğunu ve uyuşturucu almak için evlerindeki televizyonu satmak istediğini öne sürdüğü ağabeyi Mehmet Sinan Ş. (28) ile tartıştı.

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