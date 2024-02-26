Adana'da polis, öğrencilere mesleklerini tanıttı
Adana'da polis ekipleri, anaokulu ve ana sınıfı öğrencilerine mesleklerini tanıttı.
Adana'da polis ekipleri, anaokulu ve ana sınıfı öğrencilerine mesleklerini tanıttı.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, kentte faaliyet gösteren anaokulları ve ana sınıflarını ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.
"Kanka" olarak adlandırılan "maskot polis" eşliğinde öğrencilere mesleklerini tanıtan ekipler, karşılaşabilecekleri olası olaylarda yapmaları gerekenleri anlattı.
Ekipler, ziyaretin sonunda çocuklara yanlarında getirdikleri "Çocuk Polis Kimliği"ni dağıttı.
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