Adana'da polis, öğrencilere mesleklerini tanıttı

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, kentte faaliyet gösteren anaokulları ve ana sınıflarını ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.

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