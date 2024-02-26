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        Adana'da bir kişi tartıştığı kızını bıçakla ağır yaraladı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişi sokakta tartıştığı kızını bıçakla ağır yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 15:47 Güncelleme: 26.02.2024 - 16:15
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        Adana'da bir kişi tartıştığı kızını bıçakla ağır yaraladı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişi sokakta tartıştığı kızını bıçakla ağır yaraladı.

        İddiaya göre, Turhan Ö. (54) uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle kızı Dilan Ö. (19) ile Anadolu Mahallesi'ndeki bir sokakta tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Turhan Ö, kızını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı Dilan Ö, ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan Turhan Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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