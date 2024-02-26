Adana'da balçığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çamura saplanan inek, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çamura saplanan inek, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yenidam Mahallesi mevkisinde otlamaya çıkarılan ineklerden biri balçığa saplandı.
İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, balçığa gömülen hayvana ip bağladı.
İş makinesi yardımıyla çekilen inek, çalışma sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.
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