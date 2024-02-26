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        Adana'da balçığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çamura saplanan inek, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 15:00 Güncelleme: 26.02.2024 - 15:04
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        Adana'da balçığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çamura saplanan inek, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Yenidam Mahallesi mevkisinde otlamaya çıkarılan ineklerden biri balçığa saplandı.

        İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, balçığa gömülen hayvana ip bağladı.

        İş makinesi yardımıyla çekilen inek, çalışma sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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