Adana'da bir kişi parkta ölü bulundu
Adana'da bir kişi parktaki bankta ölü bulundu.
Adana'da bir kişi parktaki bankta ölü bulundu.
Merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'ndeki parkta bulunan bankta, bir erkeğin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde kimliği henüz belirlenemeyen kişinin öldüğünü tespit etti.
Cenaze, otopsi işlemleri ve kimlik tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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