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        Adana'da bir kişi parkta ölü bulundu

        Adana'da bir kişi parktaki bankta ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 09:39 Güncelleme: 26.02.2024 - 09:39
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        Adana'da bir kişi parkta ölü bulundu
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        Adana'da bir kişi parktaki bankta ölü bulundu.

        Merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'ndeki parkta bulunan bankta, bir erkeğin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde kimliği henüz belirlenemeyen kişinin öldüğünü tespit etti.

        Cenaze, otopsi işlemleri ve kimlik tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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