Adana'da yanan park halindeki minibüs kullanılamaz hale geldi

İhbar üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, Soysallı Mahallesi'nde plakası henüz belirlenemeyen park halindeki minibüste yangın çıktı.

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