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        Adana'da yanan park halindeki minibüs kullanılamaz hale geldi

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde park halindeyken yanan minibüs kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 02:13 Güncelleme: 26.02.2024 - 02:13
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        Adana'da yanan park halindeki minibüs kullanılamaz hale geldi
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        Adana'nın Ceyhan ilçesinde park halindeyken yanan minibüs kullanılamaz hale geldi.

        Alınan bilgiye göre, Soysallı Mahallesi'nde plakası henüz belirlenemeyen park halindeki minibüste yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

        Çevreye sıçramadan söndürülen yangın sonucu minibüs kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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