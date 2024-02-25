Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da kendisini MİT personeli ve polis olarak tanıtan şüpheli yakalandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kendisini MİT personeli ve polis olarak tanıtan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 18:02 Güncelleme: 25.02.2024 - 18:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da kendisini MİT personeli ve polis olarak tanıtan şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kendisini MİT personeli ve polis olarak tanıtan şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ihbar üzerine kendisini MİT personeli ve polis olarak tanıtan bir kişiyi takibe aldı.

        Ekipler, zanlı H.D'nin kullandığı hafif ticari aracı Kıyıboyu Caddesi'nde durdurdu.

        KOM ekipleri, yaptıkları incelemede H.D'nin gösterdiği polis kimliğinin sahte olduğunu tespit etti.

        Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada, adına düzenlenmiş sahte MİT personel kimliği, 2 polis kimliği ve 2 araç plakasının yanı sıra kurusıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, bu silahlara ait 706 mermi, 592 kartuş, silah dürbünü, kelepçe ve 2 balta ele geçirildi.

        Klima tamircisi olduğu öğrenilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        12 Dev Adam siftah yaptı!
        12 Dev Adam siftah yaptı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da
        11'ler belli oldu!
        11'ler belli oldu!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        İş insanı cinayetinde görüntüler ortaya çıktı!
        İş insanı cinayetinde görüntüler ortaya çıktı!
        30'un üzerinde çeşitle işte Balıkesir kahvaltısı!
        30'un üzerinde çeşitle işte Balıkesir kahvaltısı!
        "Lady Gaga yokken ben vardım"
        "Lady Gaga yokken ben vardım"
        "Güllerden yutulabilir parfüm ürettik"
        "Güllerden yutulabilir parfüm ürettik"
        Kadroda neden yoklar? İşte Santos'un kararı...
        Kadroda neden yoklar? İşte Santos'un kararı...
        Fırtınada uçan çatının öldürdüğü işçi için 'Eli cebinde yürüyor' savunmasına tepki
        Fırtınada uçan çatının öldürdüğü işçi için 'Eli cebinde yürüyor' savunmasına tepki
        3 cm uzadılar
        3 cm uzadılar
        Taksici katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Taksici katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        "Nabzı atıyordu, ölmesini istediğim için hastaneye götürmedim"
        "Nabzı atıyordu, ölmesini istediğim için hastaneye götürmedim"
        Araç bariyere saplandı! Sürücü ve eşi yaşamını yitirdi
        Araç bariyere saplandı! Sürücü ve eşi yaşamını yitirdi
        Kıyafetleri karıştırınca yanlış kişiyi öldürdü!
        Kıyafetleri karıştırınca yanlış kişiyi öldürdü!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Çocuklarda boğmaca vakaları arttı!
        Çocuklarda boğmaca vakaları arttı!
        Ailesini katletti, 'Ben değil uzaylılar öldürdü' dedi!
        Ailesini katletti, 'Ben değil uzaylılar öldürdü' dedi!
        Sulama boruları ateşe verildi! 5 milyon TL'lik zarar oluştu
        Sulama boruları ateşe verildi! 5 milyon TL'lik zarar oluştu
        12 yaşındaki çocuğu yumruklayıp kaçtı!
        12 yaşındaki çocuğu yumruklayıp kaçtı!

        Benzer Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin bize örnek gösterdiği ülkelerde 4 gündür...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin bize örnek gösterdiği ülkelerde 4 gündür...
        Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kocaispir, mitin...
        Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kocaispir, mitin...
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Adana mitinginde konuştu:
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Adana mitinginde konuştu:
        Evdeki televizyonu satmak isteyen ağabeyini öldürdü
        Evdeki televizyonu satmak isteyen ağabeyini öldürdü
        Adana'da bir kişi tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
        Adana'da bir kişi tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
        Adana'da kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı
        Adana'da kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı