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        Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kocaispir, mitingde konuştu:

        Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir, "Adana, 5 yıldır siyasi kariyer uğruna bu şehrin geleceğini karartan, algı ve billboard belediyeciliği yapan zihniyetle 31 Mart'ta hesaplaşacak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 16:48 Güncelleme: 25.02.2024 - 16:48
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        Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kocaispir, mitingde konuştu:
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        Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir, "Adana, 5 yıldır siyasi kariyer uğruna bu şehrin geleceğini karartan, algı ve billboard belediyeciliği yapan zihniyetle 31 Mart'ta hesaplaşacak." dedi.

        Kocaispir, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Yüreğir'de ortaya koydukları çalışmaların çok daha güzellerini kent genelinde yapacaklarını söyledi.

        Adana'nın sorunlarını çözmeye hazır olduklarını belirten Kocaispir, kentle ilgili projeleri 29 Şubat'ta duyuracaklarını anlattı.

        Kocaispir, kenti her anlamda geliştireceklerine işaret ederek, "Projelerimizle ulaşım, depreme dirençli şehirler, kentsel dönüşüm, ekonomi, üretim, kültür, turizm, tarımsal kalkınma, gençlik ve sporda 'Adana Yüzyılı' başlayacak. Kadınların güvenli ve güzel şehri 'Adana Yüzyılı' başlayacak. Her kesime dokunacak sosyal ve adil belediyecilikle 'Adana Yüzyılı' başlayacak. Adana, Türkiye Yüzyılı'nın göz bebeği ve incisi olacak." ifadelerini kullandı.

        Şehirlerin ruhu ve duygusu olduğunu vurgulayan Kocaispir, şöyle konuştu:

        "Adana, 5 yıldır siyasi kariyer uğruna bu şehrin geleceğini karartan, algı ve billboard belediyeciliği yapan zihniyetle 31 Mart'ta hesaplaşacak. İnanıyorum ki Adana, emekçilerin ve onların masum yavrularının ekmeğiyle oynayan, ayrıştıran, bölen, şehirde huzur ve esenlik bırakmayan, sinekle bile mücadele edemeyen bu zihniyeti 31 Mart'ta tasfiye edecek, 'güle güle' diyecek. İnanıyorum ki Adana, kendisi üzerinde kurulan siyasi rant masalarını 'Ben sizin kumar masalarına meze olamayacak kadar büyük ve kadim şehrim, düşün artık yakamdan' diyerek dağıtacaktır."

        Kardeşliği yeniden tesis edeceklerinin altını çizen Kocaispir, "Biz sadece Adana Büyükşehir Belediyesini AK Parti ve Cumhur İttifakı kazansın diye çalışmıyoruz. Asıl amacımız örselenmiş, incitilmiş, Adana kimliği yıpratılmış insanımızı tekrar bu kimlik etrafında birleştirmektir. Aynı duygudaşlık, kaderdaşlık, kardeşlik ikliminde 31 Mart akşamından itibaren inşallah uzun yıllar beraber olacağız. Bu şehirde kardeşliği yeniden tesis edeceğiz, ihtirasları kaldıracağız, hırsları bitireceğiz. Sadece Adana Büyükşehir Belediyesini almakla kalmayacağız Adanalılık ruhuna yeni bir soluk getireceğiz inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

        - "Adana'mızı, Türkiye Yüzyılı'nın en güzide şehri haline getireceğiz"

        AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı da bugün aynı zamanda Adana'nın eser ve hizmet belediyeciliğiyle tanışmasının temellerini atacaklarını dile getirdi.

        Gülaçtı, şunları kaydetti:

        "İnanıyoruz ki Milli Mücadele'nin kazanılmasında Cumhuriyet'imizin temellerinin atılmasında, cumhuriyet değerlerinin oluşmasında ve tüm bu değerlerin pekiştirilmesinde Adana'mız her zaman öncü şehir olmuştur. İşte bu inanç ve kararlılıkla hep beraber bizler üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirerek Adana'mızı, Türkiye Yüzyılı'nın en güzide ve gözde şehri haline getireceğiz. Bugün Cumhur İttifakı olarak yegane hedefimiz Adana'mızı geri kalmışlıktan, köhneleşmişlikten ve eskiye yüz tutmuş bu görüntüsünden kurtararak hak ettiği muasır medeniyetler seviyesine taşımak ve taşıdığımız noktada kalıcı eser siyasetiyle sürdürülebilir bir vizyonla buluşturmaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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