Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da eli demir korkuluğa saplanan çocuk kurtarıldı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, eli demir korkuluğa saplanan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 20:24 Güncelleme: 25.02.2024 - 20:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da eli demir korkuluğa saplanan çocuk kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, eli demir korkuluğa saplanan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Karacaoğlan Mahallesi'ndeki evin bahçesinde oynayan, ismi henüz öğrenilemeyen çocuğun sol eli demir korkuluğa saplandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, korkuluk demirini kesti.

        Sağlık ekiplerince hastanede ameliyata alınan çocuğun elindeki demir parçası çıkarıldı.

        Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Beşiktaş derbi öncesi kanatlandı!
        Beşiktaş derbi öncesi kanatlandı!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        12 Dev Adam siftah yaptı!
        12 Dev Adam siftah yaptı!
        Araçta başından vurulmuş halde bulundu
        Araçta başından vurulmuş halde bulundu
        Filler eğlence amacıyla kullanılamayacak
        Filler eğlence amacıyla kullanılamayacak
        İnsanlık dışı olay! 10 köpek hareketsiz halde bulundu
        İnsanlık dışı olay! 10 köpek hareketsiz halde bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da
        İş insanı cinayetinde görüntüler ortaya çıktı!
        İş insanı cinayetinde görüntüler ortaya çıktı!
        30'un üzerinde çeşitle işte Balıkesir kahvaltısı!
        30'un üzerinde çeşitle işte Balıkesir kahvaltısı!
        "Lady Gaga yokken ben vardım"
        "Lady Gaga yokken ben vardım"
        "Güllerden yutulabilir parfüm ürettik"
        "Güllerden yutulabilir parfüm ürettik"
        Kadroda neden yoklar? İşte Santos'un kararı...
        Kadroda neden yoklar? İşte Santos'un kararı...
        Fırtınada uçan çatının öldürdüğü işçi için 'Eli cebinde yürüyor' savunmasına tepki
        Fırtınada uçan çatının öldürdüğü işçi için 'Eli cebinde yürüyor' savunmasına tepki
        3 cm uzadılar
        3 cm uzadılar
        Taksici katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Taksici katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        "Nabzı atıyordu, ölmesini istediğim için hastaneye götürmedim"
        "Nabzı atıyordu, ölmesini istediğim için hastaneye götürmedim"
        Araç bariyere saplandı! Sürücü ve eşi yaşamını yitirdi
        Araç bariyere saplandı! Sürücü ve eşi yaşamını yitirdi
        Kıyafetleri karıştırınca yanlış kişiyi öldürdü!
        Kıyafetleri karıştırınca yanlış kişiyi öldürdü!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Ailesini katletti, 'Ben değil uzaylılar öldürdü' dedi!
        Ailesini katletti, 'Ben değil uzaylılar öldürdü' dedi!

        Benzer Haberler

        Adana'da iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Adana'da iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Adana Demirspor'un yeni başkanı Metin Korkmaz oldu
        Adana Demirspor'un yeni başkanı Metin Korkmaz oldu
        Adana'da kendisini MİT personeli ve polis olarak tanıtan şüpheli yakalandı
        Adana'da kendisini MİT personeli ve polis olarak tanıtan şüpheli yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin bize örnek gösterdiği ülkelerde 4 gündür...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin bize örnek gösterdiği ülkelerde 4 gündür...
        Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kocaispir, mitin...
        Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kocaispir, mitin...
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Adana mitinginde konuştu:
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Adana mitinginde konuştu: