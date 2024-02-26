Adana'da kahvehaneye yönelik silahlı saldırıda iki kişi yaralandı

Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir kahvehaneye, motosikletten inen yüzü maskeli iki kişi, henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırı düzenledi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki kahvehaneye yapılan silahlı saldırıda iki kişi yaralandı.

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