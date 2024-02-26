Adana'da, kahvehanede silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi bacaklarından vuruldu ADANA'da Celal B. ve Orhan D., kahvehanede bulundukları sırada, kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısında bacaklarından vurularak yaralandı. Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, kahvehanedeki Celal B. ve Orhan D.'ye tabancayla ateş etti. Celal B. ve Orhan D. bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. İki yaralı, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 26.02.2024 - 02:19 Güncelleme: 26.02.2024 - 02:20 facebook

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