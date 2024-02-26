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        Adana'daki operasyon ve denetimlerde 90 ruhsatsız silah ele geçirildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polisin geçen hafta gerçekleştirdiği operasyon ve denetimlerde 90 ruhsatsız silah ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 17:01 Güncelleme: 26.02.2024 - 17:01
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        Adana'daki operasyon ve denetimlerde 90 ruhsatsız silah ele geçirildi
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polisin geçen hafta gerçekleştirdiği operasyon ve denetimlerde 90 ruhsatsız silah ele geçirildi.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18-24 Şubat'ta ilçe genelinde yaptığı operasyon ve denetimlerde çok sayıda ev, iş yeri ve aracı aradı.

        Çalışmada, ruhsatsız 64 tabanca, 21 av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve kartuş ile 1387 uyuşturucu hap bulundu.

        Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 48 şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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