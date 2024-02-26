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        Tartıştığı babası tarafından sokak ortasında bıçaklanan Dilan Ö., öldü (2)

        KURTARILAMADIAdana'dasokakta tartıştığı babası Turhan Ö. (54) tarafından bıçaklanan Dilan Ö. (19), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Turhan Ö.'nün emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 18:29 Güncelleme: 26.02.2024 - 18:29
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        Tartıştığı babası tarafından sokak ortasında bıçaklanan Dilan Ö., öldü (2)
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        KURTARILAMADIAdana’dasokakta tartıştığı babası Turhan Ö. (54) tarafından bıçaklanan Dilan Ö. (19), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Turhan Ö.’nün emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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