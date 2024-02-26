Tartıştığı babası tarafından sokak ortasında bıçaklanan Dilan Ö., öldü (2)
KURTARILAMADIAdana'dasokakta tartıştığı babası Turhan Ö. (54) tarafından bıçaklanan Dilan Ö. (19), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Turhan Ö.'nün emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.
KURTARILAMADIAdana’dasokakta tartıştığı babası Turhan Ö. (54) tarafından bıçaklanan Dilan Ö. (19), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Turhan Ö.’nün emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.
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