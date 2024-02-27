Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kocaispir, esnafı ziyaret etti
Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir, merkez Çukurova, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde esnafla görüştü.
Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir, merkez Çukurova, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde esnafla görüştü.
Kocaispir, ilçelerdeki programı kapsamında ziyaret ettiği esnafın taleplerini dinledi.
Kocaispir, ziyaret sırasında görüştüğü vatandaşlarla da sohbet etti.
Ziyaretlerinde Kocaispir'e, Cumhur İttifakı'nın Seyhan Belediye Başkan adayı Erdal Hatipoğlu ve Yüreğir Belediye Başkan adayı Halil Nacar da eşlik etti.
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