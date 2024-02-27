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        Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kocaispir, esnafı ziyaret etti

        Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir, merkez Çukurova, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde esnafla görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 17:21 Güncelleme: 27.02.2024 - 17:26
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        Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kocaispir, esnafı ziyaret etti
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        Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir, merkez Çukurova, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde esnafla görüştü.

        Kocaispir, ilçelerdeki programı kapsamında ziyaret ettiği esnafın taleplerini dinledi.

        Kocaispir, ziyaret sırasında görüştüğü vatandaşlarla da sohbet etti.

        Ziyaretlerinde Kocaispir'e, Cumhur İttifakı'nın Seyhan Belediye Başkan adayı Erdal Hatipoğlu ve Yüreğir Belediye Başkan adayı Halil Nacar da eşlik etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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